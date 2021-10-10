البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي باليمن

الخليج – واس : دان البرلمان العربي استهداف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري بسيارة مفخخة،ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من اليمنيين الأبرياء جراء الانفجار.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، تضامنه الكامل مع اليمن لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.

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