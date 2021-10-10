السعودي الأولمبي يصل إلى نهائي بطولة غرب آسيا

تمكَّن المنتخب السعودي الأولمبي من الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في المملكة بعد فوزه على المنتخب العراقي بهدف دون مقابل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب خالد الغنام.

وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره الأردني الثلاثاء القادم في المباراة النهائية بعد فوز المنتخب الأردني على المنتخب السوري بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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