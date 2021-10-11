 “التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة في اليمن

الخليج – واس : دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي تعرض له موكب محافظ عدن ووزير الزراعة في اليمن، معبرة عن استنكارها لهذه العملية الإرهابية الدنيئة التي أودت بحياة مرافقين للمسؤولين الحكوميين وإصابة آخرين.

وقدمت الأمانة خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، مشددة على ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة الإرهاب وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية اتفاق الرياض، داعية إلى ضرورة استكمال تنفيذه.

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