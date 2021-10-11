جامعة الدول العربية تدين العملية الإرهابية في اليمن

الخليج – واس : دانت جامعة الدول العربية العملية الإرهابية التي استهدفت موكب محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري بسيارة مفخخة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم: “إن محاولة إرهاب مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية في عدن هدفها إشاعة الفوضى، ولن يكون من شأنها إلا دفع الوضع إلى المزيد من التدهور”، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تقوم بمهمة كبيرة من أجل استعادة الاستقرار، ولكن قوى الإرهاب والميلشيات لا ترغب سوى في استمرار الحرب خدمةً لأجندات خارجية.

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