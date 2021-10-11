العراق.. 41% نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد بلغت 41%.

ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون، إن مثل هذه النتيجة لن تغير بشكل كبير موازين القوة في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة المقبلة.

وقال مسؤولان بمفوضية الانتخابات لرويترز، إن إقبال الناخبين المؤهلين على مستوى البلاد بلغ 19 بالمئة بحلول منتصف النهار.

وفي الانتخابات السابقة عام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.5 بالمئة.

وكانت نسب المشاركة ضعيفة في مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز في مناطق مختلفة من البلاد.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية اليوم الاثنين.

لكنه عادة ما تعقب الانتخابات العراقية مفاوضات مطولة تستمر شهورا بشأن الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وهذه فيما يبدو أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات منذ 2003، وفقا لإحصاءات مفوضية الانتخابات في مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز في جميع أنحاء البلاد.