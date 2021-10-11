متحدث: الجيش الإثيوبي يبدأ هجوما بريا ضد قوات تيغراي

قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشو ريدا، إن الجيش الوطني الإثيوبي شن هجوما بريا على قوات تيغراي المتمردة اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث لرويترز عبر الهاتف أن الجيش شن هجومه صباح اليوم بمساندة من قوات خاصة في إقليم أمهرة الشمالي.
ولم يصدر حتى الآن تعليق بهذا الشأن من المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أو من حكومة إقليم أمهرة أو متحدثين عسكريين.
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