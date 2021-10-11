المملكة ترحب بتشكيل الحكومة التونسية

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الخليج – واس : أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم.
كما تؤكد المملكة حرصها على كل ما من شأنه تحقيق دعائم الاستقرار والتنمية في الجمهورية التونسية.ر
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