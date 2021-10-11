مفوضية الانتخابات العراقية:41% نسبة المشاركة و9ملايين عراقى أدلوا بأصواتهم 

قالت مفوضية الانتخابات العراقية، نجحنا في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كما وعدنا، موضحة أن أكثر من 22 مليون عراقي كان لهم حق التصويت.
وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية خلال مؤتمر صحفى، أن 41%نسبة المشاركة في الانتخابات، موضحة أن أكثر من 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم، لافتة إلى أنه غدا يبدأ تلقي الطعون في نتائج الانتخابات لمدة 3 أيام.
وقالت مفوضية الانتخابات العراقية، نشرنا النتائج الأولية للانتخابات في جميع المحافظات العراقية، مؤكدة أن عمليات التصويت لم تشهد أي خروق أمنية.
فيما قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تم إجراء الانتخابات لأول مرة بدون حظر للتجوال، ونسقنا مع داخلية إقليم كردستان لتأمين الانتخابات.
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