التحالف: الوضع الإنساني في العبدية “مأساوي” وننظر في كل الخيارات الإنسانية والعملياتية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الوضع الإنساني في العبدية مأساوي، وننظر في كل الخيارات الإنسانية والعملياتية.

وأضاف التحالف: ننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين من بطش الميليشيات الحوثية.

وقال التحالف على المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية تحمل المسؤولية في فك الحصار عن المدنيين بالعبدية.

وقد أعلن التحالف اليوم الاثنين، عن تنفيذ 33 عملية استهدافت آليات وعناصر الحوثيين في العبدية خلال 24 ساعة.

وأكد في بيانه مقتل أكثر من 156 عنصرا من الميليشيات الحوثية في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية، و تدمير 8 آليات عسكرية للميليشيات في العبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية.