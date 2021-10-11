الكاظمي مهنئا الفائزين بالانتخابات العراقية: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل...

هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفائزين بالانتخابات العراقية، معربا عن تمنيه أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة. وفي تغريدة على حسابه الرسمية عبر "تويتر" قال الكاظمي: "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنيء القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

وكان زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر أعلن عن تصدره نتائج الانتخابات، قائلا: "إنه يوم انتصار الإصلاح على الفساد، ويوم انتصار الشعب على الاحتلال والتطبيع والمليشيات".

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