محمد بن راشد في رسالة إلى الشباب العربي: ”الإمارات بيت الجميع”

وجه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، رسالة إلى الشباب العربي، بعد دراسة أظهرت نتائجها تفضيل الإمارات للعيش بنسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلدا عربيا لصالح أصداء "بي سي دبليو" أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 19%، ثم كندا 15%".
وأضاف: "نحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع..وبيت الجميع..وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع..وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".
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