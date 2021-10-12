يستضيف المنتخب السعودي مساء اليوم المنتخب الصيني ضمن المباريات المؤهله لكاس العالم عن قارة آسيا ، فيما يُلعب نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة بين السعودية والأردن ، وفيما يلي أهم مباريات الثلاثاء 12 اكتوبر : تصفيات أوروبا للمونديال 21:45 البرتغال X لوكسمبورغ 21:45 السويد X اليونان 21:45 الدنمارك X النمسا 21:45 إنجلترا X المجر تصفيات آسيا للمونديال 13:14 اليابان X أستراليا 19:00 سوريا X لبنان 19:00 عمان X فيتنام 19:45 الإمارات X العراق 20:00 السعودية X الصين تصفيات أفريقيا للمونديال 19:00 النيجر X الجزائر 22:00 غينيا X المغرب نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة 17:30 الأردن X السعودية

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