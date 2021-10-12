كأس مارادونا في الرياض

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الخليج – د ب أ
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن استضافة العاصمة الرياض لمواجهة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وكشف آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، عن إقامة المباراة على كأس بطولة أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وذلك يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في الذكرى الأولى لوفاته.
وتأتي مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض، إلى جانب مباراة أخرى يلعب فيها نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
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