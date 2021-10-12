4971 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 4971 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 4.318.355 حالة.

وذكر معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أنه سُجِّلت 88 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية, وبذلك بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 94.297 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4.106.300 حالة.

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