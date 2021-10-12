وزير التجارة السعودي يشارك في حفل رؤساء وفود التجارة لمجموعة العشرين في...

شارك وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة العشرين، الليلة الماضية، في حفل العشاء الذي أقامته جمهورية إيطاليا، في مدينة سورينتو، بحضور رؤساء وفود دول المجموعة.

واستقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، معالي القصبي والوفد المرافق له في متحف كوريالي في سورينتو، قبل الانتقال لمقر الحفل.

ويشارك معالي وزير التجارة، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة العشرين.

وتركز إيطاليا في سنة رئاستها للعام 2021 على تحقيق الازدهار العالمي، والارتباط والتواصل للتخفيف من تأثير جائحة Covid-19 على التجارة والاستثمار وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل انتعاش مستدام وشامل ومرن مع الحاجة إلى تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية.