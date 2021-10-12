توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم /الثلاثاء/ مذكرة تفاهم مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، حيث وقعها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد نيابة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومن جانب الشبكة الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لها.

وأشار بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذاً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشركات لتحقيق الأهداف وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة الإقليمية من أجل التنمية.

كما يتطلع الجانبان من خلال هذا التعاون المشترك إلى تسريع وتيرة التنمية في المنطقة العربية وتبني عدد من المشاريع الإقليمية والتي تهدف إلى رفع الوعي والترويج لأهداف التنمية المستدامة ووضع معايير للاستدامة للمؤسسات المختلفة، ودعم الدول العربية التي تعاني من نزاعات.

وتعتبر شبكة بنوك الطعام عضواً في المبادرة العربية للقضاء على الجوع وهي إحدى مبادرات اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.