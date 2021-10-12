الصليب الأحمر يحذر إسرائيل من ممارساته ضد المزارعين الفلسطينيين

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، من الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين لا سيما في موسم قطف الزيتون.

ودعا الصليب الأحمر الاحتلال، إلى تمكين المزارعين الفلسطينيين من الوصول الآمن إلى حقول الزيتون الخاصة بهم في الضفة الغربية، وذلك في الوقت المناسب وبشكلٍ كافٍ خلال موسم قطف الزيتون.

و أوضح بيان الصليب الأحمر، أن تلك الدعوة تأتي هذه الدعوة وسط تحد ثلاثي يواجه المزارعين وعائلاتهم في الضفة الغربية، المتمثّل في القيود المفروضة على المزارعين الذين تقع حقولهم خلف الجدار الفاصل في الضفة الغربية وبالقرب من المستوطنات، وكذلك تزايد المضايقات والعنف من قبل المستوطنين والبؤر الاستيطانية تجاه المزارعين وممتلكاتهم، والتي تزداد بشكل ملحوظ بالعادة خلال موسم قطف الزيتون، بالإضافة إلى الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

وتُظهر بيانات اللجنة الدولية أنه خلال فترة عام واحد (آب/ أغسطس 2020 – آب/ أغسطس 2021) أنه جرى تدمير أكثر من 9,300 شجرة في الضفة الغربية.

ويزيد هذا من تعقيد الوضع الصعب بالفعل ويعمّق الأزمة، إذ يتعين على المزارعين الذين تقع حقولهم خلف الجدار الفاصل أو بالقرب من المستوطنات التقدم للحصول على تصاريح خاصة والتنسيق مسبقاً من أجل الوصول إلى أراضيهم.

وقالت إلس ديبوف، وهي رئيس بعثة اللجنة الدولية في القدس: “لاحظت اللجنة الدولية على مدار السنوات ارتفاعاً موسمياً في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المقيمون في بعض المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية تجاه المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الفترة التي تسبق موسم قطف الزيتون، وكذلك خلال موسم الحصاد في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني”.

وأضافت: “كما يتعرض المزارعون لأعمال مضايقة وعنف تهدف إلى منع نجاح المحصول، ناهيك عن إتلاف معدات الزراعة واقتلاع أشجار الزيتون وحرقها. إنّه لأمرٌ مقلقٌ للغاية وسنواصل حوارنا مع السلطات المسؤولة بشأنه”.