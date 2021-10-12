ارتفاع الذهب بفضل الإحجام عن المخاطرة

ارتفاع الذهب بفضل الإحجام عن المخاطرةارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل الإحجام عن المخاطرة والمخاوف بشأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1759.56 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة أيضا إلى 1761.40 دولار.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.56 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 1012.48 دولار.

