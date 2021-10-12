الدبيبة يتهم دولا لم يسمها بالسعي لتقسيم ليبيا 

أتهم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، دولا لم يسمها، بأن لديها أطماع باتت واضحة في ليبيا، وأنها "تسعى لتقسيم" بلاده.
وقال: "مادام الشعب الليبي متماسك فلن تجدي هذه المحاولات نفعا".
وقرر مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة الليبية قبل أسابيع، معتبرا إياها "حكومة تصريف أعمال"، على خلفيه اتهامات نواب ليبيون للحكومة بـ"صرف أموال الشعب الليبي في غير محلها"، واتهامات بعض القطاعات الحكومية بالفساد.
وكان نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، قد عقد اجتماعا عاجلا في مدينة برقة أول الأسبوع الجاري، فيما اتهم مدير التوجيه المعنوي الليبي خالد المحجوب الحكومة بتأخير صرف رواتب المؤسسة العسكرية عمدا.
وكان مصدر عسكري ليبي مسؤول أكد لـRT، أن "رواتب شهري يوليو وأغسطس تم صرفها بالكامل".
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