الأمن الأردني يحبط تهريب نصف مليون حبة مخدرة لدولة مجاورة 

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العقيد عامر السرطاوي، إحباط محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار.

وقال: "وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن إلى إحدى دول الجوار".

وأضاف، أنه "بجمع المعلومات حددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى متابعتها وتحديد موعد تحركها باتجاه أحد المعابر الحدودية وجرى متابعة تحركها لحين ضبطها وسائقها".

وتابع: "بتفتيشها عثر داخلها على مواسير بلاستيكية أخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وضبطت بداخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة قدرت بنصف مليون حبة مخدرة".

ونوه، أنه "وبمتابعة التحقيق في القضية جرى ضبط شخصين آخرين تورطا بالقضية، وما زال التحقيق جاريا".