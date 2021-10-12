الاردن بطل غرب آسيا

توج المنتخب الاردني ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، بعد الفوز على الأخضر الأولمبي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة.

وكان المنتخب الوطني السعودي الأولمبي، المبادر بالتسجيل في المباراة بالدقيقة (20) عن طريق اللاعب خالد الغنام، قبل أن يرد المنتخب الأردني بهدف التعادل في الدقيقة (28) عن طريق نجمه الشاب يزن النعيمات.

وعزز المنتخب الأردني النتيجة بالهدف الثاني، في الدقيقة (76)، عن طريق لاعبه يوسف أبو الجزر، قبل أن ينهي محمد أبورزق المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (90+7) ليمنح الأردن التتويج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021.