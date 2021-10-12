تصفيات المونديال: كوريا تفرض التعادل الإيجابي على إيران

الخليج- رويترز سجل علي رضا جهانبخش هدفاً متأخراً من ضربة رأس، ليلغي تقدم سون هيونغ-مين خلال تعادل إيران 1-1 مع كوريا الجنوبية، في طهران اليوم الثلاثاء، لتحافظ على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وحسم مهاجم فينوورد التعادل قبل 14 دقيقة على النهاية، بعد أن وضع سون كوريا الجنوبية في المقدمة بعد ثلاث دقائق من زمن الشوط الثاني.

ورفع فريق المدرب دراغان سكوتشيتس رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات بالمجموعة الأولى، ويستمر فارق النقطتين مع كوريا الجنوبية، ليعزز الاثنان فرصهما في التأهل المباشر للنهائيات.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وتلعب الإمارات صاحبة المركز الثالث مع العراق كما تلتقي سوريا مع لبنان في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.

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