اخضر جميل في الصدارة يختال

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اعتلى المنتخب السعودية ترتيب مجموعته بعد أن كسب ضيفه المنتخب الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن تصفيات كاس العالم .
وسجل اهداف المنتخب السعودي سامي النجعي في الدقيقتين 15؛ 38 وأضاف البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 72 ؛ فيما سجل المنتخب الصيني أهداف في الدقيقتين 46؛ 90 .
وبهذا الفوز اصبح للمنتخب السعودي 12 نقطة في الصدارة وبقي المنتخب الصيني على نقاطه الثلاث في المركز قبل الآخير .
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