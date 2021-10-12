اخضر جميل في الصدارة يختال

اعتلى المنتخب السعودية ترتيب مجموعته بعد أن كسب ضيفه المنتخب الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن تصفيات كاس العالم .

وسجل اهداف المنتخب السعودي سامي النجعي في الدقيقتين 15؛ 38 وأضاف البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 72 ؛ فيما سجل المنتخب الصيني أهداف في الدقيقتين 46؛ 90 .

وبهذا الفوز اصبح للمنتخب السعودي 12 نقطة في الصدارة وبقي المنتخب الصيني على نقاطه الثلاث في المركز قبل الآخير .