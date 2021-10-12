التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف أن كافة محاولات المليشيا العبثية لاستهداف المدنيين تم صدها وتدميرها.

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