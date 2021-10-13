وزير المالية السعودى يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك...

يرأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 6 - 9 ربيع الأول 1443هـ الموافق 12 - 15 أكتوبر 2021 م، حيث يضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وعدد من المختصين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية.

وسيحضر معاليه اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وستناقش اللجنة النقدية والمالية الدولية جدول أعمال مدير عام الصندوق، بشأن السياسات والقضايا العالمية، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، وفعالية المساعدات المقدمة من الصندوق، واغتنام فرص الرقمنة، وضمان التنمية الشاملة والنمو.

كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان الوصول العادل والمنصف للقاح؛ وسبل دعم التعافي الاقتصادي العالمي، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى مناقشة طرق الوقاية من الأوبئة وسبل التأهب والاستعداد لها، بما في ذلك تعزيز المتانة تجاه الأزمات المستقبلية.

ويعقد على هامش هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت الرئاسة الإيطالية يوم 13 أكتوبر 2021.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي يمر بها، وبالأخص الصحية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم البلدان الأكثر ضعفاً، والقضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بالقطاع المالي.