الهباش يلتقي رئيسي مجلسي الأمة والشعبي الوطني ووزير العدل في الجزائر

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ووزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على تطورات القضية الفلسطينية.

ونقل الهباش خلال لقائه المسؤولين الجزائريين، في العاصمة الجزائر، كلا على حدة، تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، للقيادة الجزائرية برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري الشقيق .

وأشاد بمواقف الجزائر قيادة وشعباً المساندة والداعمة لشعبنا ونضاله المشروع للتخلص من الإستعمار وإنهاء الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه دولة فلسطين للجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بدور الجزائر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد قوجيل، مواقف الجزائر الثابتة والمبدئية من كفاح الشعوب للتخلص من الاستعمار، والنابعة من عقيدتها الثورية التحررية ومبادئها القومية العربية التي لا يمكنها المساومة بشأنها، مشددا على وقوف الجزائر دائماً وأبداً مع فلسطين ومع حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، داعياً المجموعة الدولية ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية عبر اتخاذ مواقف أكثر توازناً بل ووقف سياسة الكيل بمكيالين الناجمة عن تغاضيه عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال بوغالي، إن محطات الدعم الجزائري اللامشروط للقضية الفلسطينية مستمرة ولن تتوقف، على غرار تمكين القائد الراحل ياسر عرفات من اعتلاء منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية.

وأكد مواصلة الجزائر بقيادة رئيسها عبد المجيد تبون، دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة، موضحا أن نواب المجلس الشعبي الوطني مصطفّون خلف هذه القضية التي لا يمكن أن تساوم الجزائر عليها.

وبحث الهباش، مع الوزير طبي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق تدعيمها لا سيما في المجال القانوني والقضائي.

يذكر أن الهباش يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية الجزائر الشقيقة تستمر لعدة أيام، على رأس وفد رسمي فلسطيني يضم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي الشيخ عبد الله حرب، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بمشاركة نائب سفير فلسطين لدى الجزائر بشير أبو حطب.