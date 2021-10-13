وزير خارجية قطر: لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال أفغانستان

قال وزير خارجية قطر، في مؤتمر اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية، ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجهها أفغانستان تحت حكم طالبان.

ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني، البالغة عشرة مليارات دولار مجمدة في الخارج.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مجددا موقف الدوحة بأن الاعتراف بحكومة طالبان ليس أولوية في الوقت الحالي، وأن التواصل الدولي معها هو المهم.