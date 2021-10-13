قال وزير خارجية قطر، في مؤتمر اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية، ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجهها أفغانستان تحت حكم طالبان.
ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني، البالغة عشرة مليارات دولار مجمدة في الخارج.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مجددا موقف الدوحة بأن الاعتراف بحكومة طالبان ليس أولوية في الوقت الحالي، وأن التواصل الدولي معها هو المهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية قطر: لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.