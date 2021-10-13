ولي عهد دبي يشيد بعائلة هندية تبرعت بأعضاء طفلها المتوفي لإنقاذ 3...

أشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتبرع عائلة هندية بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى بالإمارات والسعودية وإعطائهم أملا في الحياة.
وقال ولي عهد دبي، في تغريدة على الحساب الرسمي في "تويتر": "وصلني خبرا يجسد أروع مواقف الإنسانية في دبي لعائلة فيجيت فيجايان، التي قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفي والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية وإعطائهم أمل في الحياة بفضل الله تعالى، رحم الله الطفل فيفان، وتمنياتي للأطفال الثلاثة بموفور الصحة".
وأضاف في تغريدة أخرى: "أشكر جميع الفرق الطبية والقائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات لجهودهم وتفانيهم في هذا العمل الإنساني".
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