الإمارات تبدأ الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي، عن بداية العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، المقرر في الثاني من ديسمبر المقبل.

وقالت اللجنة إنه لأول مرة في تاريخ الإمارات، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل خمسين يوما من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، في مبادرة تحمل شعار "خمسون يوما للخمسين"، داعية الجميع للمشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من التفعيلات والنشاطات سيتم نشرها بشكلٍ يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني للإمارات.

ووفقا للجنة تتضمن طرق الاحتفال العديد من الأنشطة منها، زيارة المناطق والوجهات السياحية واكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة وأداء النشيد الوطني للإمارات، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، وتدعو المبادرة الجميع للاحتفال ومشاركة تجاربهم من خلال استخدام الوسم #احتفالات_الخمسين

وتعليقا على مبادرة "خمسون يوما للخمسين"، قالت مدير الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين، شيخة الكتبي: "من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاما الماضية وننوه ونشيد بها، تتويجا لعام استثنائي. تحتضن أرض الإمارات مع مواطنيها أكثر من 200 جنسية، ونحن ندعو الجميع للاحتفال والتعرف أكثر على التقاليد والعادات التي تصنع مجتمعنا، والمشاركة في أنشطتنا اليومية في الفترة التي تسبق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين".

ودعت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي كافة الجهات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات للمشاركة بفعاليات خاصة بهم على مدار الخمسين يوما المقبلة.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أعلن تسمية العام 2021 بـ "عام الخمسين"، وذلك احتفالا بالذكرى الــ 50 على تأسيس الدولة في عام 1971.