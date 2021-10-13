التحالف العربي يدمر زورقين ملغمين للحوثيين

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إنه دمر زورقين مفخخين تابعين للمليشيا الحوثية، وأحبط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك.

وأكد التحالف، استمرار الميليشيا الحوثية في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما أكد التحالف انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.