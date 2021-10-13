الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء، عن تسجيل 15 وفاة، و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1748 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و(2) في أريحا، وحالة في بيت لحم، و(2) في جنين، وحالة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 13، طوباس 7، جنين 29، الخليل 47، قلقيلية 5، نابلس 27، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 22، أريحا والأغوار 6، طولكرم 4، سلفيت 1.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 5، طوباس 6، جنين 71، الخليل 54، قلقيلية 20، نابلس 92، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 20، أريحا والأغوار 35، طولكرم 94.

وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام “كورونا” في مستشفيات الضفة 141 مصابا، بينهم 12 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول جرعات التطعيم، التي أعطيت للمواطنين، ذكرت الكيلة، أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,341,129 جرعة، بينها 1,693,387 في الضفة، و647,742 في قطاع غزة.