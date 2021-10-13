القوات العراقية تؤكد السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي مع سوريا

أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال في بيان صحفي، إن "القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال الأسيجة المانعة".

وأضاف، أن "قوات حرس الحدود قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى".

وأشار إلى أن "الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابي والتهريب".