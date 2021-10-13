الشؤون الإسلامية: إعادة التدريس بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد والدور النسائية حضورياً

الخليج – واس : أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا بجميع مناطق المملكة ، بعد أن تم تعليق الحضور لها بسبب جائحة كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.

وأكدت الوزارة اليوم , على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي في الحلقات وفق الإجراءات المساجد المعتمدة على موقع هيئة الصحة العامة، مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

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