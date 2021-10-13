بطولة رياضية للاستعراض الحر بالسيارات في الكويت

ينظم نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات بطولة الاستعراض الحر بالسيارات يومي الجمعة والسبت القادمين بمشاركة ٥٣ متسابق ومركبة .

وتقام المنافسة التي هي باكورة الموسم الرياضي للنادي بين المتسابقين على مدى يومين متتاليين يشارك في يومها الاول ٢٧ متسابق وفي اليوم الثاني ٢٦ متسابق ويتوج فيها الحاصل على أكبر عدد من النقاط .

وقال أمين السر العام بنادي باسل الصباح لسباقات السيارات والدراجات فهد العلاج اليوم أن النادي وضع خطة هي الأولى من نوعها في موسمه الرياضي الجديد لاختيار أفضل ٣٥ سائق من المجموع الاجمالي للمتسابقين في أول سباقات الموسم بهدف دعم الشباب وتشجيعهم لممارسة هوايتهم في المكان الصحيح وتأمين مبدأ السلامة والأمان تحت مظلة واحدة .

وأكد العلاج حرص إدارة النادي على توفير كل المستلزمات الخاصة بمثل هذه السباقات وتأمينها للمحافظة على الشباب والحد من مخاطر الحوادث وحرصا على سلامة الجميع .

وأعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين بالهيئة العامة للرياضة لدعمهم اللامحدود للنادي وللشباب من هواة ومحبي قيادة السيارات والمشاركة في الاستعراضات الخاصة بها .