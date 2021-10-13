مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات متنوعة للمتضررين من الفيضانات بولاية شمال دارفور السودانية

الخليج – واس : وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات شملت 1,000 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مناطق وحدة فتا برنو بمحلية كتم، وأمانة الحكومة بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بجمهورية السودان، استفاد منها 6,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب السوداني الشقيق.

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