العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 1.419 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر

الخليج – واس : قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.419 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 497 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 392 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 42 حالة، وعيادة التوعية والتثقيف 138 فردًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 1.419 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 318 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، كما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

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