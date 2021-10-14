* تتواصل انتصارات منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة بإذن الله عزوجل، نتاج العمل الجيد المتكامل، ظهور منتخبنا السعودي بتلك المستويات المقرونة بالنتائج الإيجابية، بمشيئة الله تعالى يكون ختامها مسك كالمعتاد .

*هيرفي ريناد : مدرب منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم مع بقية زملائه من الجهاز الفني يقدمون عملا متكاملا باستمرار، نتاج ذلك انتصارات متتالية وبالعلامة الكاملة هي الفيصل لأي نقاش يهدف لتقليل من العمل المميز .

* لاعبو منتخبنا السعودي كنتم في مستوى المسؤولية كما يجب وينبغي تماما، مازال لديكم المزيد والكثير من المفيد لمنتخبنا السعودي باستمرار بكل المباريات والاستحقاقات القادمة .

* الاتحاد السعودي لكرة القدم يقوم بدوره المناط بهم على أكمل وجه بالنسبة للمنتخب السعودي الأول، المنتظر منكم أكثر وأكبر بإذن الله عزوجل القادم الأجمل .

* وزارة الرياضة هي الحاضنة لكل ما يتعلق بالرياضة من دعم سخي وتهيئة كل سبل النجاح والتفوق باستمرار، وفقكم الله تعالى ونفع بكم رياضة الوطن الغالي الأبي

*جماهير السعودية الوفية كانت في الموعد كالمعتاد حضورا ومساندة ومؤازرة ودعما مؤثرا، أنتم عنوان للوفاء والإخلاص والانتماء بكل ولاء بكل وقت وحين .

* رياضة ولله الحمد والشكر في أيد أمينة بإذن الله تعالى

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العلامة الكاملة .. لمنتخبنا السعودي نجو القمة المعتادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.