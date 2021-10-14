الرئيس اللبناني يلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، في قصر بعبدا نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، بحضور السفيرة الأمريكية ببيروت، دوروثي شيا.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون استعرض مع نولاند، بحضور سفيرة أمريكا في لبنان، والوفد المرافق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وكانت نولاند وصلت يوم أمس إلى بيروت قادمة من العاصمة الروسية موسكو، حيث ستلتقي عددا من المسؤولين اللبنانين وممثلين عن المجتمع المدني.
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