مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن نسبة التعافي من كورونا في السعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وكشف المركز عبر "تويتر" أنه وفقا لإحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 2,515,646 إصابة، وإجمالي حالات التعافي 2,486,816 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,424 حالة.

وأشار المركز الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ 80,009,977 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.