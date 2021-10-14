أكثر من 885 خدمة تقدمها العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة خلال شهر سبتمبر

الخليج – واس : قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة 885 خدمة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 155 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 128 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 36 مراجعاً.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 422 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، كما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.

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