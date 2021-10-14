مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في السنغال

الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال المنفذ خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة في مدينة فاتيك بالكشف على 2,500 مستفيد وإجراء 195 عملية لإزالة الماء الأبيض و توزيع 500 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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