قراءة الواقع المستقبلي لمنظومة التطرف العنيف” .. ورشة عمل بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الخليج – واس : أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان “قراءة الواقع المستقبلي لمنظومة التطرف العنيف”، أدارها الدكتور عبدالله بن سعيد الدوه، من التحالف الإسلامي, بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء.

وجرى التطرق في ورشة العمل، إلى قراءة واقع التطرف العنيف ومستقبله، ومدى تنامي الإرهاب الإلكتروني الفردي فكريًا وتنظيميًا لجماعات التطرف العنيف بعد جائحة كورونا.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل المعنيّة بالمجال الفكري، الذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي “المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري”.

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