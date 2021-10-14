“المرور ” ضبط 3021 مركبه مخالفة بسبب توقفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الخليج – روان المالكي : أعلن المرور السعودي اليوم الخميس 12 أكتوبر عن ضبط 3021 مركبات مخالفة بجميع المناطق، جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار المرور عبر حسابه في تويتر أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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