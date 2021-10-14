جوتيريش يدعو لوقف العنف في لبنان

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش دعا كل المعنيين في لبنان لوقف أعمال العنف على الفور.
وأضاف دوجاريك في حديثه مع الصحفيين أن غوتيريش يحث على الكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية في لبنان.
وأشار إلى أن غوتيريش أكد مجددا ضرورة إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف في الانفجار الذي وقع عام 2020 في مرفأ بيروت.
وقتل في لبنان ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
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