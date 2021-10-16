الرئيس عباس يترأس اجتماعين لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعا للجنة المركزية للحركة مساء الثلاثاء المقبل.

وأضاف الرجوب، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الداخلية.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تجتمع، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة عدة ملفات منها الوضع الفلسطيني الداخلي، بالإضافة إلى أفق عملية السلام بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل ظروف خاصة واستثنائية تعيشها القضية الفلسطينية على كافة الصعد بما فيها الملف الفلسطيني الداخلي واستمرار حالة الانقسام ، وتصاعد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، خاصة اعتداءات المستوطنين التي تستهدف المزارعين في موسم قطاف الزيتون والانتهاكات اليومية للقدس والمسجد الأقصى.

ومن المتوقع أن يناقش اجتماع اللجنة التنفيذية “التحضير لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني للتوافق على خطة وبرنامج عمل سياسي للمرحلة القادمة”.