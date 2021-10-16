وزير الصحة الأردني يحذر من جرثومة تصيب الأطفال وكبار السن

قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم السبت، إن جرثومة "شيغيلا" شديدة العدوى بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأشار إلى احتمال أن تكون جرثومة شيغيلا هي المسؤولة عن حالات التسمم هذه، حيث أن الحالات الجديدة جاءت بعد 3 أيام من قدوم حالات سابقة، لذلك فإن هذه الحالات الجديدة من المحتمل أن تكون ناتجة عن انتقال العدوى من شخص إلى آخر داخل الأسرة الواحدة، التي كان قد أُصيب منها في السابق فردا واحدا على الأقل، أو بين الأشخاص الذين يسكنون ضمن المجمع السكني الواحد.

وأضاف الهواري أن فرق وزارة الصحة انتشرت منذ فجر اليوم السبت لأخذ المزيد من العينات لتوضيح ما إذا كان هذا الانتشار الثانوي ناتجا عن انتقال الجرثومة بين المصابين.

وأوضح الوزير الأردني أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.