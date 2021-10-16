المرصد: أنقرة تطالب جماعات موالية لها بالتأهب في شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قيادة القوات التركية في سوريا طلبت من الفصائل الموالية لها رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب، في ظل حديث الرئيس التركي ومسؤولين عن اقتراب موعد معركة جديدة في شمال سوريا.

ورصد نشطاء المرصد السوري، صباح اليوم السبت، تجدد القصف المدفعي التركي على مناطق انتشار القوات الكردية، حيث طال القصف قريتي المالكية وقلعة الشوارغة شمالي حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء أمس، بقذائف الهاون قرى العلقمية ومرعناز بريف حلب الشمالي.