زعيم ”البوليساريو” يطالب مجلس الأمن بتحديد مهمة دي ميستورا في الصحراء

طالب زعيم جبهة "البوليساريو" ابراهيم غالي مجلس الأمن الدولي بتحديد جدول زمني لمهمة المبعوث الأممي الجديد للصحراء ستيفان دي ميستورا، وتقديم ضمانات من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غالي قوله، اليوم السبت، إن "تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ليس هدفا بحد ذاته وإنما تصفية الاستعمار هو الهدف الأساسي".

وأضاف أن على مجلس الأمن أن يحدد في قراراته "مأمورية واضحة للمبعوث الشخصي ومهمته المحددة أصلا وهي استكمال تصفية الاستعمار وتنظيم استفتاء بدون تأخر"، مع "جدول زمني لعملية التطبيق" و"ضمانات قوية من قبل مجلس الأمن من أجل الانخراط في العملية".

وأشار إلى أنه "بعد 30 سنة من تواجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، الفشل والاستقالات كانت النهاية لجميع المبعوثين الشخصيين".

وأدلى غالي بالتصريحات في مؤتمر صحفي في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، بمناسبة ما يسمى "الذكرى الـ 46 للوحدة الوطنية".

ويعد هذا أول لقاء لإبراهيم غالي مع الصحافة الأجنبية منذ تعافيه من إصابته بكوفيد-19 في أبريل الماضي وعلاجه في إسبانيا ثم في الجزائر.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 6 أكتوبر ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء، بعد رفض المغرب أو جبهة "البوليساريو" نحو 12 مرشحا لهذا المنصب منذ شغور المنصب في مايو 2019.