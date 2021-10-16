اليمن يسجل 17 إصابة وأربع وفيات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالمرض في 6 محافظات وأربع حالات وفاة يوم السبت، مقارنة مع 28 إصابة و5 حالات وفاة يوم الجمعة.
وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية ومقرها عدن في بيان على موقع "تويتر"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9512 إصابة، تعافى منها 6028 ولا تزال هناك 1682 حالة نشطة.
وأضافت اللجنة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1802.
ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.
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