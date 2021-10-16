اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

نفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن، مشيرة إلى أن "اختلاق الحادث" يهدف إلى محاولة إعطاء ذريعة للتواجد الإيراني في المنطقة.
وقال اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل في تصريح لوكالة "شينخوا" إنه لا صحة للأخبار التي مصدرها طهران عن تعرض سفينة إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن.
وأوضح القملي أن الحديث في الوقت الحالي عن وقوع الحادث "محاولة إيرانية لتشريع تواجد بوارجها العسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر".
وكانت قناة "الخبر" الإيرانية أفادت بأن مدمرة "البرز" التابعة للقوات البحرية الإيرانية، استطاعت أن تؤمن النجاة لناقلة نفط إيرانية من هجوم للقراصنة في خليج عدن.
وأشارت القناة إلى أن "خمسة زوارق سريعة حاولت فجر اليوم الهجوم على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن للاستيلاء عليها".
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